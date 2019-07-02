İhracat ve ithalat azaldı

Haziranda Genel Ticaret Sistemi dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ihracat 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.21 azalarak 11 milyar 89 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 22.68 düşüşle 14 milyar 265 milyon dolara geriledi. GTS'ye göre ise ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.86 azalarak 11 milyar 597 milyon dolara, ithalat yüzde 22.81 azalışla 15 milyar 86 milyon dolara düştü.

Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre yüzde 19.19 azaldı ve 25 milyar 354 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 19.55 düşüşle 26 milyar 683 milyon dolar olarak belirlendi.