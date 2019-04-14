İhracata Sakarya dopingi

Türkİye’nİn otomotİv İhracatında önemlİ yere sahİp olan ve martta şubat ayına göre İhracatını yüzde 12 arttırarak yükselİş çİzgİsİnİ sürdüren Sakarya, yılın İlk çeyreğİnde ülke İhracatına yüzde 3,6 katkı sağladı.

Türkİye’nİn otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ihracata yüzde 3,6 katkı sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, Şubat ayında gerçekleştirdiği 442 milyon 972 bin dolarlık ihracatını Martta yüzde 12 arttırarak 500 milyon 274 bin dolara taşıdı. Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevî maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracatını geçmişteki 5 yıla oranla yüzde 34 arttırmayı başaran Sakarya, Türkiye’nin bu yıl ilk çeyrek dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,6’sını karşıladı.

ÖNEMLİ FİRMALAR VAR

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya’nın, Ocak-Mart dönemindeki toplam ihracatının yüzde 92’lik kısmı, sadece bu alanda gerçekleşti. Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaptı. Demir ve demir dışı metaller sektörü ise kentin ihracat sıralamasında ikinci sırayı aldı. Geçen yıl ilk çeyrekte 22 milyon 478 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 644 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentte, 13 milyon 861 bin dolarla “kimyevi maddeler ve mamulleri” üçüncü, 13 milyon 85 bin dolarla “iklimlendirme sanayi” üçüncü, 11 milyon 159 bin dolarla “makine ve aksamları” dördüncü, 8 milyon 300 bin dolarlık ihracatla “mücevher” sektörü beşinci sırada yer aldı.

En çok İhracat İngİltere’ye

Ocak-mart döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, bu yıl en çok ihracatı 144 milyon 635 bin dolarla İngiltere’ye yaptı. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı. Sakarya’nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Fransa oldu. Kentten bu ülkeye 3 aylık dönemde 127 milyon 941 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İspanya’ya geçen yılki 94 milyon 237 bin dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 17,03 artışla 110 milyon 282 bin dolara çıkaran Sakarya’dan en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise İspanya oldu. Bu ülkeleri 100 milyon 465 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıradaki İtalya ve 98 milyon 640 bin dolar ihracatla beşinci sıradaki İsrail takip etti.