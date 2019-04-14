"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İhracata Sakarya dopingi

14 Nisan 2019, Pazar 20:00
Türkİye’nİn otomotİv İhracatında önemlİ yere sahİp olan ve martta şubat ayına göre İhracatını yüzde 12 arttırarak yükselİş çİzgİsİnİ sürdüren Sakarya, yılın İlk çeyreğİnde ülke İhracatına yüzde 3,6 katkı sağladı.

Türkİye’nİn otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ihracata yüzde 3,6 katkı sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep’in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, Şubat ayında gerçekleştirdiği 442 milyon 972 bin dolarlık ihracatını Martta yüzde 12 arttırarak 500 milyon 274 bin dolara taşıdı. Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevî maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracatını geçmişteki 5 yıla oranla yüzde 34 arttırmayı başaran Sakarya, Türkiye’nin bu yıl ilk çeyrek dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,6’sını karşıladı. 

ÖNEMLİ FİRMALAR VAR

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya’nın, Ocak-Mart dönemindeki toplam ihracatının yüzde 92’lik kısmı, sadece bu alanda gerçekleşti. Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarlık otomotiv ihracatı yaptı. Demir ve demir dışı metaller sektörü ise kentin ihracat sıralamasında ikinci sırayı aldı. Geçen yıl ilk çeyrekte 22 milyon 478 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 16 milyon 644 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentte, 13 milyon 861 bin dolarla “kimyevi maddeler ve mamulleri” üçüncü, 13 milyon 85 bin dolarla “iklimlendirme sanayi” üçüncü, 11 milyon 159 bin dolarla “makine ve aksamları” dördüncü, 8 milyon 300 bin dolarlık ihracatla “mücevher” sektörü beşinci sırada yer aldı.

En çok İhracat İngİltere’ye

Ocak-mart döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, bu yıl en çok ihracatı 144 milyon 635 bin dolarla İngiltere’ye yaptı. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı. Sakarya’nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Fransa oldu. Kentten bu ülkeye 3 aylık dönemde 127 milyon 941 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İspanya’ya geçen yılki 94 milyon 237 bin dolarlık ihracatı bu yıl yüzde 17,03 artışla 110 milyon 282 bin dolara çıkaran Sakarya’dan en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise İspanya oldu. Bu ülkeleri 100 milyon 465 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıradaki  İtalya ve 98 milyon 640 bin dolar ihracatla beşinci sıradaki İsrail takip etti. 

AA

Etiketler: sakarya, ihracat, otomotiv
Okunma Sayısı: 627
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın en stresli insanları hangi ülkede?
    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.