IKEA, Türkiye'de daha fazla üretim yapacak

Dünyanın en büyük mobilya ve ev eşyaları mağazası olan IKEA, artan maliyetler nedeniyle Türkiye'den daha fazla alım yapma kararı aldığını duyurdu.

Üretim ve sevkiyat kesintilerinin de bu kararda rol oynadığını belirten şirket, mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerinde üretimini de Türkiye'ye kaydıracak ve diğer ülkelere de buradan ihraç edecek.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok ürününü Türkiye’de ürettiriyor ve bugün yaklaşık 25 kadar Türk üretici ile çalışıyor.

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye’de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor. IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor."

Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermezken, şirketin ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtmekle yetindi.