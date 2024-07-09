İki kişi çalışmayana ev yok!

Yüzde 25’lik kira zam sınırı tarihe karıştı. Ev sahipleri rahat bir nefes alırken, kiracılar yeni bir kabusun eşiğinde. Artan enflasyon ve fahiş kira talepleri yetmezmiş gibi, şimdi de ev sahipleri kiralama şartlarını zorlaştırıyor. Peki, bu şartlar neler? Kiracılar ne yapacak?

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; ev sahipleri, kiracı seçerken artık daha seçici davranıyor. İlan sitelerindeki şartlar dudak uçuklatıyor: Memur Olma Zorunluluğu: Ev sahipleri, düzenli geliri olan memurları tercih ediyor. Maaş Bordrosu ve Kefil İsteği: Gelir durumunu kanıtlamak için maaş bordrosu ve kefil şart koşuluyor. Hanede İki Kişi Çalışma veya Emekli Olma: Gelir düzeyini artırmak için hanede birden fazla çalışan veya emekli aranıyor. Bu şartlar karşısında kiracılar çaresiz kalıyor. Haber Merkezi

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