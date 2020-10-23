İkinci el fiyatları normale döner mi?

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, kur artışı sebebiyle adeta bir ev fiyatına denk gelen sıfır kilometre ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki seyri değerlendirdi.

Seyhan Şentürk - İSTANBUL

Kumdakcı’ya göre ikinci el otomobiller artık birer yatırım aracı olarak görülüyor. Kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları üç ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.

CİDDÎ YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ

İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yıllardaki en yüksek seviyesinde olduğunu ifade eden Kumdakcı, “Öyleki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor.Bunun başlıca sebebi arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir. Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos tarihinde yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme oluşturdu” dedi.