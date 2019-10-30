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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İkinci el piyasasına ilgi arttı

30 Ekim 2019, Çarşamba 14:00
Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalırken, ikinci el araç satışları yüzde 0,4 artış gösterdi.

2. elde fiyatlar yükselecek

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) ikinci el online pazar raporundan derlenenbilgilere göre, 2019 eylül ayında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. İlk 9 aylık dönemde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

İkinci el online pazarına bakıldığında ise geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

İkinci el online pazar satışlarının 9 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612 ve eylül ayında da 138 bin 707 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun olduğu ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

2019 yılı ilk 9 ayda yüzde 15,9 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 3,6 ile E segmentinde görüldü. Segment bağımsız olarak bakıldığında, 2019 yılı başından itibaren, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 11,3 artış gerçekleşti. 

Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı 7,2 oldu

2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,7 ile B segment ve yüzde 16,5'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,2 oldu.

Eylülde ilana çıkan araçların yüzde 85'i satıldı

Yalnızca eylül ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 47'lik pay ve 48 bin 476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı.

İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Ayrıca ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, eylül ayında Türkiye 2'nci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 85’i satıldı. Önceki aya göre eylülde ilana çıkan araç sayısı yüzde 1 arttı.

İkinci el online pazarında eylülde araç bulunurluğunun artmasına rağmen fiyatlarda bir düşüş gerçekleşmedi. Eylül ayında fiyatlarda segmentten bağımsız ortalamada yüzde 2,7 artış gözlemlendi.

AA

Etiketler: otomotiv, ikinci el
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