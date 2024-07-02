İkinci elde de satış yok

İkinci El Eşyası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Korkmaz: “İkinci el piyasasında korkunç bir durgunluk var. Hiç böyle bir durgunluk görmedim. Özellikle hafta sonu burası kaynardı. Şimdi kimse yok. ” dedi.

Artan enflasyon nedeniyle beyaz eşya ve kıyafet alma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, Ulus İtfaiye Meydanı ikinci el eşya pazarı mağazalarından alışveriş yapmaya çalışıyor. Kıyafet alma konusunda da zorluk yaşadığını belirten vatandaşlar, sıfır eşya satılan mağazalardan alışveriş yapamadıklarını, o yüzden ikinci el mağazalara yöneldiklerini söyledi.

İkinci El Eşyası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz, İtfaiye meydanına gelen vatandaşların mağazalarda alışveriş yapamadıkları ve ucuz olduğu için burayı tercih ettiklerini belirtti. İtfaiye meydanında beyaz eşyadan mobilya ve kıyafete kadar her türlü ihtiyacın karşılanabildiğini kaydeden Korkmaz, ancak son dönemde burada da durgunluk yaşandığına dikkat çekti.

Piyasada korkunç bir durgunluk var

İkinci El Eşyası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz şunları söyledi:“Buranın müşterileri; garipler, öğrenci ve orta halli insanlar. Burayı tercih etmelerinin tek sebebi, fiyatların ucuz olması. Yeni bir daireyi döşemeye kalksanız, en ucuz döşesen 50 bin liraya döşersin. Burada bir daireyi, 15-20 bin liraya döşeyebilirsin. Şu anda ikinci el eşya satışı da az alışı da az. Piyasada korkunç bir durgunluk var. Bu sokakta insanlar kalabalıktan yürüyemezdi. Şimdi esnaf var sadece, müşteri yok. Sorumlu olan insanlar bunun nedenini biliyordur inşallah. Burada yaklaşık 40 senedir esnafım, hiç alışık olmadığım bir şey. Hiç böyle bir durgunluk görmedim. Özellikle hafta sonu burası kaynardı. Şimdi kimse yok. Memlekette bir kilo domates 40, salatalık 50 lira olursa böyle oluyor. Fiyattan mı parasızlıktan mı bilmiyorum. Piyasada para şu an yok, azaldı. Büyük mağazalarda da burada da alışveriş yok. Önceden cumartesi- pazar çok kalabalık olurdu. Bugün pazar ama esnaf harici birkaç kişi ya vardır ya yoktur. İşlerimiz eski tadında değil.”

Sıfırını alamıyorlar

İkinci el dükkanı olan bir esnaf, şöyle konuştu: “İnsanlar, fiyatlar uygun olduğu için buraya geliyor. Sıfırını alamıyorlar. İş elbisesini buraya gelip ikinci el olarak alıyor. Ama şu anda piyasa durgun. Öğrenciler, işçi ve orta kesim geliyor buraya. İş konusunda 1990’lı, 2000’li yılların onda biri bile yok şu anda. En kalabalık gün pazar günü oluyor ama görüyorsunuz kimse yok. Kıyafetlerin kuru temizlemesi falan yapılıyor. Ayakkabıların da bakımı yapılıyor. Daha sonra satışa çıkartıyoruz. 10-20 lira karına satıyoruz sadece.”

Ankara - anka