İlâç fiyatlarına yüzde 20 zam geliyor

İlâca yüzde 20 oranında zam yapılacağı anlamına gelen “Beşeri Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmî Gazete’de yayınlandı.

Bloomberght’nin haberine göre; düzenlemeyle söz konusu karara eklenen maddede, “Beşeri tıbbî ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi. İlâç sektörü temsilcileri söz konusu düzenlemenin komisyon kararının yayındığı gün geçerli olmak üzere fiyatlara yüzde 20 zam yapılacağına işaret ettiğini belirtti.

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