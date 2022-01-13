IMF’den faiz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva, merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için faiz arttırmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmayı derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

IMF Başkanı, ekonomik toparlanmanın ivmesinin yavaşlaması ve enflasyon ve tedarik zinciri darboğazları, sosyal huzursuzluk gibi risklerin ortaya çıkmasıyla dünyanın bu yıl daha büyük bir belirsizlik ve türbülansla karşı karşıya olabileceğini söyledi. Yüksek enflasyonun tüm dünya için geçerli bir olgu olmadığını, ancak bazı ülkeler özellikle de ABD için bir problem olduğunu belirten Georgieva, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının 2022 yılında faiz artırımlarına gitmeleri halinde bunun gelişmekte olan piyasalar üzerinde etkileri olacağını ve ayrışma ateşini körükleyeceğini savundu. Haber Merkezi

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