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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

IMF’den Hazine’ye 6.4 milyar dolarlık takviye

09 Temmuz 2021, Cuma 17:30
IMF’YE ÜYE ÜLKELERİN MERKEZ BANKALARINA TOPLAMDA 650 MİLYAR DOLARLIK IMF PARASI AKTARMASI PLANINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ. EKSİ REZERVLİ TÜRKİYE’YE 6,4 MİLYAR DOLARLIK IMF PARASI GELMESİ BEKLENİYOR.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolarlık SDR aktarımının Ağustos sonunda hayata geçeceğini açıkladı. Eksi rezervli Türkiye’ye 6,4 milyar dolarlık IMF parası gelmesi bekleniyor. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) üye ülkelerin merkez bankalarına toplamda 650 milyar dolarlık IMF parası (SDR-özel çekme hakları) aktarması planında son aşamaya geliniyor. Georgieva, dün yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu’nun üye ülkelerin merkez bankalarına 650 milyar dolarlık IMF parası aktarımı teklifini önceki gün kabul ettiğini açıkladı. Pandeminin Büyük Buhran’dan sonraki en kötü kriz olduğuna işaret eden ve 650 milyar dolarlık aktarımın IMF tarihinin en büyüğü olduğunu belirten Georgieva, rezerv aktarımının uzun dönemli küresel ihtiyaçları karşılamayı amaçladığını söyledi.

AĞUSTOS AYININ SONUNDA TAMAMLANIR

Georgieva, teklifi son olarak onay için üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından oluşan IMF Guvernörler Kurulu’na sunacağını, buradan da onay çıkması durumunda rezerv aktarımının ağustos sonunda tamamlanmasını beklediklerini söyledi. IMF Başkanı, aktarımın bütün üye ülkelerin likidite ve rezervini arttıracağını ve dünya için bir ilaç olacağını, küresel ekonominin istikrarını ve direncini geliştireceğini, güven inşa edeceğini söyledi. Küresel likiditeyi arttırmayı hedefleyen IMF, esas olarak gelişen ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını çevirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’YE 6,4 MİLYAR DOLARLIK AKTARIM OLABİLİR

Önerinin hayata geçmesi durumunda, Türkiye’ye ülke kotası doğrultusunda 6 milyar 370 milyon dolarlık IMF parası (SDR) aktarılacak. Bu para da TCMB brüt rezervlerine eklenecek. Ülke kotası en yüksek ülke olan ABD, rezerv aktarım planı gerçekleşirse 113,4 milyar dolarlık IMF parası aktarılacak. Diğer üyeler de kotaları ölçüsünde IMF parası alacak. Türkiye gelen bu parayı SDR olarak brüt rezervlerinde tutabilir. Üye ülkeler, IMF parasını dolara ya da diğer fiat paralara çevirip harcayabilir ancak genelde SDR’ı çok zorda kalmadıkça harcamıyorlar.

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