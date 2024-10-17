İnşaat yeniden eşik değerin altına indi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı.

Yılın ilk yarısında geriledikten sonra ağustosta eşik değerin üzerine çıkan Faaliyet Endeksi, eylülde yeniden düşüşe geçerek tüm endekslerin altına geriledi. Geçen yılın aynı ayına göre eylül ayında tüm endekslerin azaldığını gösteren Rapor, en fazla daralmanın Faaliyet Endeksi’nde göründüğünü ortaya koydu. Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Yılın ilk yarısında geriledikten sonra ağustosta eşik değerin üzerine çıkan Faaliyet Endeksi, eylülde yeniden düşüşe geçerek tüm endekslerin altına gerilemiştir. Geçen yılın aynı ayına göre eylül ayında tüm endeksler azalırken en fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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