İnşaatta nakit sorunu

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Türkiye Müteahhitler Birliği, Nisan 2021 İnşaat Sektörü Analizi’ni yayımladı.

İnşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çekilen raporda, “İnşaat sektöründe ciddi finansal ve operasyonel sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar devamında sektörün çok sayıda alt sektörle ilişkisi kapsamında ekonominin genelinde nakit ihtiyacını artırarak kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına sebep olmaktadır” denildi. Emtia fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan yükseliş ile birlikte sektörde girdi maliyetlerinde görülen yüksek artışların ciddî sorun olmayı sürdürdüğüne değinilen raporda, TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi’nin yıllık bazda Ocak’ta % 27,8 ve Şubat’ta da % 27,6 arttığına dikkat çekildi. İnşaat sektöründe piyasa şartlarındaki hızlı değişim, kurdaki dalgalanmalar, salgın ve salgın tedbirleri sebebiyle çalışma şartlarının değişmesi, iş programlarındaki aksamalar nedeniyle ciddî finansal ve operasyonel sorunlar yaşandığı anlatılan raporda, “Bu sorunlar devamında sektörün çok sayıda alt sektörle ilişkisi kapsamında ekonominin genelinde nakit ihtiyacını arttırarak kısa vadede önemli nakit akışı sorunlarına sebep olmaktadır” denildi. İstanbul - Musa Aydın

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