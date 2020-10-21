"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İpotekli konut satışı uçtu

21 Ekim 2020, Çarşamba
İstanbul’da, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, konut satışlarında, sıfır konutta yüzde 21,7, ikinci elde yüzde 96,5, ipotekli konutta ise yüzde 207,6 artış kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte 95 bin, Eylül ayında 25 bin 399 konut satıldı. En yüksek konut satışı Esenyurt’ta gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre hiçbir ilçede konut satışları azalmadı. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 5,8 azalırken, Eylül ayında yüzde 20’nin üzerinde bir artış görüldü. Ağustos ayında sıfır konut fiyatı yüzde 28,9, ikinci el konut fiyatı yüzde 23,3 arttı. 

2019’da 15, 2020’de 46 BİN İPOTEKLİ SATIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının de- ğerlendirildiği Ekim 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Üçüncü çeyrek ve Eylül ayında gerçekleşen işlemlerin rakamlara yansımasında ipotekli konut satışlarında artışın yüzde 207,6 olması dikkat çekti. İstanbul’da 2019’un üçüncü çeyreğinde 15 bin 244 adet ipotekli konut satılmıştı. 2020’de yüzde 207,6 yükselerek 46 bin 894’e ulaştı. İpotek ile alınan konutların İstanbul’daki toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıl yüzde 27 iken, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 49,3’e yükseldi. Eylül ayında ipotekli konut satışı yıllık, İstanbul’da yüzde 13,7, Türkiye genelinde yüzde 38,5 azaldı.   

İstanbul - Nihat Orhan

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?

    Mobilyada ham madde krizi

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı

    Fransa, Filistin yanlısı 'Şeyh Yassine Kollektifi'ni kapatacak

    Küresel salgının son 24 saatinde dünya genelinde neler yaşandı?

    Son 24 saatte 1894 vatandaşa daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Zengilan kent merkezi ve 24 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    5'inci ve 9'uncu sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor

    'Bir oldubittiye boyun eğmeyeceğimizi herkes anlamalı'

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 225 bini geçti

    Ukrayna Devlet Başkanından 'Türkiye' açıklaması

    Çin'den aşı açıklaması

    Bu tablonun sorumlusu kim?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için başvuruda bulundu

    Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Merkel'den DEAŞ açıklaması

    Mustafa Şentop: Minsk Grubu'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir

    İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hz. Ömer adaletinin neresindeyiz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden erken seçim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Grup şöhreti
    Genel

    Mobilyada ham madde krizi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemide ev hanımlığı dersleri
    Genel

    Başakşehir, Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Bitcoin’in risk, yasallık ve cevaz durumu
    Genel

    Kişi başı gelirde 15 yıl gerileyeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.