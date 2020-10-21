İpotekli konut satışı uçtu

İstanbul’da, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, konut satışlarında, sıfır konutta yüzde 21,7, ikinci elde yüzde 96,5, ipotekli konutta ise yüzde 207,6 artış kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte 95 bin, Eylül ayında 25 bin 399 konut satıldı. En yüksek konut satışı Esenyurt’ta gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre hiçbir ilçede konut satışları azalmadı. Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 5,8 azalırken, Eylül ayında yüzde 20’nin üzerinde bir artış görüldü. Ağustos ayında sıfır konut fiyatı yüzde 28,9, ikinci el konut fiyatı yüzde 23,3 arttı.

2019’da 15, 2020’de 46 BİN İPOTEKLİ SATIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının de- ğerlendirildiği Ekim 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Üçüncü çeyrek ve Eylül ayında gerçekleşen işlemlerin rakamlara yansımasında ipotekli konut satışlarında artışın yüzde 207,6 olması dikkat çekti. İstanbul’da 2019’un üçüncü çeyreğinde 15 bin 244 adet ipotekli konut satılmıştı. 2020’de yüzde 207,6 yükselerek 46 bin 894’e ulaştı. İpotek ile alınan konutların İstanbul’daki toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıl yüzde 27 iken, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 49,3’e yükseldi. Eylül ayında ipotekli konut satışı yıllık, İstanbul’da yüzde 13,7, Türkiye genelinde yüzde 38,5 azaldı.

İstanbul - Nihat Orhan