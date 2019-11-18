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18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İpotekli konut satışları yüzde 525 arttı

18 Kasım 2019, Pazartesi 11:20
Ekimde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalırken, ipotekli konut satışları yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumunun konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 142 bin 810 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 451 konutla ilk sırada (yüzde 17,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 978 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 9 bin 12 konut satışıyla (yüzde 6,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 13 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 93 konutla Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 408 konut ve yüzde 16,7 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 54,3 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 33,3 azalarak 92 bin 399 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 43 konut satışı ve yüzde 17,4 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 65,6 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 875 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 344 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 10 konutla Hakkari oldu.

50 bin 181 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalarak 50 bin 181'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35,1 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 988 konutla en yüksek payı (yüzde 17,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 683 konut satışıyla Ankara, 2 bin 967 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti.

İstanbul 15 bin 463 ikinci el konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 63,2 oldu. İstanbul'u 10 bin 295 konut satışıyla Ankara, 6 bin 45 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 4 bin 272 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4 bin 272 oldu.

Bu alanda ilk sırada 2 bin 43 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 912 satışla Antalya, 215 satışla Bursa, 192 satışla Ankara ve 134 satışla Yalova izledi.

Ekimde Türkiye'den, Irak vatandaşları 597, İran vatandaşları 536, Rusya vatandaşları 292, Almanya vatandaşları 225, Afganistan vatandaşları ise 185 konut edindi.

AA

Etiketler: konut
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