'İş arayan her 4 gençten biri iş bulamıyor'

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, "Çalışanların sayısındaki azalma 8 aydır sürüyor. Bu kadar yapışkan bir işsizliği ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi görmedik." dedi. Bütün düzeltmelere rağmen genç işsizliğinin son bir yılda 5,4 puan arttığının altını çizen Öztrak, iş arayan her 4 gençten birinin iş bulamadığı söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi ekonomimiz ağır hastadır." dedi.

Bu sabah haziran ayı işsizlik rakamlarının açıklandığını hatırlatan Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomi sağlıklı mı, yurttaşlarımız mutlu mu, milletimizin karnı tok, sırtı pek mi bunu en iyi işsizlik rakamlarından anlarız. Eğer bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduğunda hemen iş bulabiliyorlarsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur ama bugün açıklanan işsizlik rakamları bir kez daha şunu gösterdi, ekonomimiz ağır hastadır. İşsizlik haziranda yüzde 13'e yükselmiş. Geçen yıldan bu yana artış 3 puan olmuş. İşsiz sayısı 938 bin kişi artmış, 4 milyon 253 bine çıkmış. Gerçek işsiz sayımız ise son bir yılda 1 milyon 120 bin kişi artarak 7 milyon 724 bine ulaşmış."

Son bir yılda çalışma çağındaki nüfus 800 bin kişi artmasına rağmen bunlardan sadece 137 bininin iş gücüne katıldığına dikkati çeken Öztrak, bugüne kadar böyle düşük seviyede iş gücüne katılım olmadığını söyledi.

Öztrak, TÜİK'in açıkladığı rakamları eleştirerek, "Anlaşılan TÜİK'in başında oturan damadın arkadaşı yine kalemi eline almış bazı düzeltmeler yapmış. Verilerle oynayarak gerçekleri gizleyemezsiniz. Artık mızrak çuvala sığmıyor. İnsanlar işsizlikten inim inim inliyor. İşsizlik milletin canını gerçekten çok yakıyor." ifadesini kullandı.

"Genç işsizlik artıyor"

Bütün düzeltmelere rağmen genç işsizliğinin son bir yılda 5,4 puan arttığının altını çizen Öztrak, iş arayan her 4 gençten birinin iş bulamadığına değindi.

Son bir yılda işini kaybeden vatandaşların sayısının 802 bin kişi olduğuna dikkati çeken Öztrak, "Çalışanların sayısındaki azalma 8 aydır sürüyor. Bu kadar yapışkan bir işsizliği ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi görmedik." diye konuştu.

Öztrak, 802 bin kişi işini kaybetmesine rağmen, İşsizlik Sigortası'ndan yararlananların sayısının 657 binde kaldığını belirterek, İşsizlik Fonu'nun başka amaçlar için kullanıldığını ileri sürdü.

"Ülke yönetilmiyor, savruluyor"

Protestoya düşen senet tutarının, karşılıksız çeklerin, bankaların tahsil edemediği borçların arttığını, milletin yuvasının yıkıldığını anlatan Öztrak, şöyle konuştu:

"Milletin sesini ne saray sosyetesi ne de havuz medyası işitiyor. Onların işi tıkırında. Kanatlı, kanatsız, tekerlekli, tekerleksiz, yüzen, yüzmeyen her cins sarayları var, oralarda oturup milleti unuttular. Daha yeni Almanya'dan her biri 80 milyon liralık 4 tane lüks araç almışlar. Niye almışlar? 'Millet bu kadar sıkıntı içinde niye tasarruf yapmıyorsunuz?' dediğinizde cevap hazır, 'Sarayın itibarından tasarruf olmaz.' Biz, boşuna söylemiyoruz, ülke yönetilmiyor, ülke savruluyor. Bunlar israfın, debdebenin, şatafatın doruklarında gezerken milletten iyice koptular."

Faik Öztrak, esnafın, çiftçinin perişan olduğunu, ayçiçeği üreticisinin malını nereye satacağını bilemediğini savunarak, elektrikten doğal gaza, sigaradan çaya zam yağmuru altında milletin sırılsıklam olduğunu dile getirdi.

İktidarın, "yandaş borçlarını" yapılandırmaya öncelik verdiğini, çiftçinin, esnafın, memurun, işçinin, sanayicinin derdine çare aramadığın öne süren Öztrak, "Damat bir yandan gidiyor yabancı haber ajanslarına 'Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor' diye dil döküyor, öbür yandan kendine bağlı Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demezler mi adama? Mali dengeler bu kadar güçlüyse, Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne neden ihtiyaç duydunuz?" dedi.