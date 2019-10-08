İş arayan sayısı yüzde 343 arttı

Büyükçekmece Belediyesi’nin İŞKUR işbirliğiyle 2015 yılında başlattığı ‘İş Veren-İş Gören Buluşması’na bu yıl müracaat edenlerin sayısının 2018 yılına göre yüzde 343 oranında arttığı belirtildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin İŞKUR işbirliğiyle 2015 yılında başlattığı ‘İş Veren-İş Gören Buluşması’ 1 Ekim tarihinde altıncı kez gerçekleşirken, iş arayan sayısının önceki yıllara oranla çok daha fazla olması dikkat çekti. 2015 yılında iş arayan 934 kişinin müracaat ettiği işveren-iş gören buluşmasına 2016 yılında bin 500, 2017 yılında bin 777, 2018 yılında 2 bin 507 kişi müracaat ederken 1 Ekim 2019 tarihindeki buluşmaya başvuran işsiz sayısı 8 bin 599’a ulaşarak 5 yılın toplamını aştığı belirtildi. 102 firmanın katıldığı altıncı ‘İş Veren-İş Gören’ buluşmasında yüzde 35 civarında beyaz yakalı, yüzde 65 oranında da mavi yakalı iş arayanın katıldığı tespit edildi. Cinsiyet durumuna göre iş arayanların dağılımı ise yüzde 52 erkek, yüzde 48’i kadın olarak belirlendi.

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