İşçilerin yarısı asgarî ücretli

Türkiye’de asgarî ücrete yapılacak zamla ilgili görüşmeler devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre Türkiye’deki kayıtlı işçilerin yüzde 40’dan fazlası asgarî ücretle çalışıyor. 2010 yılı verilerine göre Avrupa’da asgarî ücretle çalışan işçi oranının en yüksek olduğu ülke açık ara Türkiye. Kayıtdışı çalışanlar ve asgarî ücret primi tanımı hesaba katıldığında Türkiye’deki oran yüzde 40’den daha yüksek. Hükümet ise asgarî ücretle çalışan işçi sayısını açıklamıyor. Muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri de hükümet tarafından cevaplanmıyor. Türkiye’de asgarî ücretle çalışan kişi sayısı da dahil olmak üzere bu konudaki tüm bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tutuluyor. Ancak SGK asgarî ücretle çalışan işçi sayısını açıklamıyor. Türkiye’de asgarî ücretle çalışan işçi sayısına ilişkin en son bilgi 2014 yılına ait. 2014’te asgarî ücretle çalışan sayısı 4,97 milyon.