İşçiyi köle gibi görüyorlar

EKONOMİ YAZARI ERDAL SAĞLAM, İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ’LE İLGİLİ OLARAK, “NEREDEYSE İŞÇİYE KÖLE MUAMELESİ YAPACAK İLKEL BİR ÇALIŞMA DÜZENİNİ SAVUNABİLEN BİR İŞ DÜNYASI TEMSİLCİSİ GÖRMEMİŞTİM” DEDİ.

10Haber yazarı Erdal Sağlam, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, “Neredeyse işçiye köle muamelesi yapacak ilkel bir çalışma düzenini savunabilen bir iş dünyası temsilcisi görmemiştim” dedi.

Sağlam, yazısında şunları söyledi: “İTO’nun açıkladığı talepler “İş Kanunu’nun ‘ekonomi dostu’ olacak şekilde güncellenmesi iş dünyasının temel önceliklerinden biri” diye başlıyor ve ‘ekonomi dostu’ndan kasıt belli ki ‘tümüyle sermaye dostu’ talepler. Avdagiç ‘Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, işe iade tazminatı, sendikal tazminat gibi iş hayatına ilişkin pek çok katı düzenleme işverenin ilave istihdama yönelmesini zorlaştırıyor. İşveren ve işçiyi hukuki olarak karşı karşıya getiren düzenlemelerin gözden geçirilmesi fayda getirecektir’ diyor. Yani “istediğimiz her şeyi verin, istediğimiz koşullarda işçi çalıştıralım” demek gibi bir şey.”

Haber Merkezi