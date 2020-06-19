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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

İşsiz ve eğitimsiz genç oranında OECD birincisiyiz

19 Haziran 2020, Cuma
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 48 ülkede, 7-20 Nisan tarihleri arasında 90 gençlik kuruluşu aracılığıyla hazırladığı rapora göre, Türkiye, ne çalışan ne de eğitim alan genç oranında yüzde 26 ile ilk sırada yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre, Covid-19 salgınında 15-24 yaş arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında akıl sağlığı, gelir ve istihdam geliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Rapor 48 ülkede, 7-20 Nisan tarihleri arasunda 90 gençlik kuruluşu aracılığıyla hazırlandı. Türkiye, OECD verilerine göre ne çalışan ne de eğitim alan genç oranında yüzde 26 ile ilk sırada geliyor. Salgın döneminde eğitime erişim konusunda yaşanan problemlere de değinilen raporda, pandemi sırasında 1.5 milyar gencin eğitime ve üniversiteye erişimi sınırlanırken, bu gençlerin yarısının gerekli kaynaklara yeterince erişemediği, dolayısıyla hayat boyu elde edebilecekleri gelirin yüzde 7 ila 10 arasında azaldığı tespit edildi. 2008 finansal krizinin etkileriyle zaten boğuşmakta olan bu gençlerin, kendilerinden bir önceki 25-64 yaş arası kuşağa kıyasla işsiz kalma ihtimalinin ise 2.5 kat arttığı belirtilidi. Bu durum toplumsal ve ekonomik açıdan dezavantajlı durumaki evsiz, işsiz ya da göçmen gençleri daha ağır etkileyebilir.

‘Yoksulluk sınırına geriliyorlar’

Artan işsizlik oranlarına paralel şekilde borçların da artış gösterdiğinin belirtildiği raporda, gençlerin sınırlı mali varlıklarının bulunmasının, işlerini kaybetmeleri durumunda üç ay içinde yoksulluk sınırına gerilemelerine sebep olduğu da ifade edildi. Özellikle geçici istihdam oluşturan ve işçileri düşük maaşla çalıştıran restoran, otel gibi hizmet sektörlerinde gençlerin işlerini kaybetme riski daha yüksek. OECD verilerine göre 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 35’i düşük maaş veren ve iş güvencesi sağlamayan pozisyonlarda çalışıyor. Bu oran 30-50 yaş arası kişilerde yüzde 15 iken, 51 yaş üstünde yüzde 16.

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