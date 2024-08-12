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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

İşsizlik arttı, istihdam düştü - Ticaret satış hacmi azaldı

12 Ağustos 2024, Pazartesi 17:00
TÜRKİYE GENELİNDE 15 VE DAHA YUKARI YAŞ GRUBUNDA İŞSİZ SAYISI, HAZİRANDA BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA 234 BİN KİŞİ ARTARAK 3 MİLYON 305 BİN KİŞİ OLDU.

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

 

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puan yükselişle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,2 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, haziranda aylık bazda 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,6 puanlık azalışla yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti. Ankara - aa

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Ticaret satış hacmi azaldı

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 2,5 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı. Ticaret satış hacmi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

Ankara - Anka

 

 

 

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