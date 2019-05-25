İşsizlik maaşında talep patlaması

Ekonomik kriz yüzünden işçisinin maaşını ödeyemez duruma düşen patronlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan son 5 ayda yapılan maaş ödemesi 94 milyon 710 bin liraya, maaşı ödenen işçi sayısı ise 125 bin 933’e fırladı.

Oysa krizin henüz derinden hissedilmediği 2017’nin tamamında 506 işçi için 759 bin lira, 2018’in 11 aylık döneminde de sadece 267 işçi için 671 bin liralık maaş ödemesi yapılmıştı. Patronların kısa çalışma ödeneği talebinde adeta patlama yaşandı. Geçen yıl kasımda 43 işçi için kısa çalışma ödeneği talep edilirken, aralıkta ödenek talep edilen işçi sayısı bir anda 4 bin 123’e çıktı. Yıl başından itibaren kısa çalışma ödeneği aktarılan işçi sayısı olağanüstü artarak ocak ayında 26 bin 562’ye, şubat ayında 36 bin 139’a, mart ayında 35 bin 850’ye çıktı. 3 aylık süre nisan ayında bitmesine rağmen nisan ayında da 23 bin 259 yeni işçiye ödeme yapıldı. Aralık ayından bu yana toplamda 125 bin 933 işçi için toplam 94 milyon 710 bin lira kısa çalışma ödeneği İşsizlik Fonu’ndan işçilere aktarıldı.

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