İşsizlik, mutfak enflasyonu var diyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Ülkedeki işsizlik oranları vatandaşın ekonomik zorluklarını anlatmaktadır. İşsizlik göstergelerine ek olarak açlık ve yoksulluk da artmaya devam edecektir” dedi.

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, AKP iktidarı ülkedeki ekonomik krizi görmezden gelerek sorunları büyüttüğünü belirterek, “TÜİK’in açıkladığı veriler ekonominin ağır tablosunu göstermektedir.

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2021 döneminde bir önceki yıla göre 531 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin olarak gerçekleşti. Dar tanımlı işsizlik son bir ayda ise 275 bin kişi arttı. İşsizlik AKP iktidarının yapısal sorunu olmuştur. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye, milyonlarca emekçinin açlığa sürüklenmeye ve binlerce firma kapanmaya devam edecektir” dedi. Ekonominin kötü gidişatı durdurulamadığını, bu şekilde ilerlenmesi durumunda maalesef işsizliği daha da büyümeye devam edeceğini ifade eden Mehmet Balık, “Ülkedeki işsizlik göstergeleri vatandaşların ekonomik zorluklarını anlatmaktadır. İşsizlik göstergelerine ek olarak açlık ve yoksulluk da artmaya devam edecektir. AKP iktidarının politikaları, işsizliği hafifletecek sonuçlar oluşturması mümkün değildir. Yaşanan işsizlik büyümesi ekonomik sonuçlarıyla birlikte siyasi gerilimleri de artıracaktır” şeklinde konuştu.

İŞSİZLİĞİN ACISINI EN FAZLA GENÇLER HİSSEDİYOR

İktİdar, insan gücü planlaması yapamadığı için istidam oluşturamadığına dikkat çeken Mehmet Balık, ekonomiye en önemli katkıyı yapan karlı kuruluşlarımızın özelleştirmesinin işsizliği daha da artırdığını dile getirdi. Balık, “İşsizlik, açlık ve yoksulluk siyasi iktidarın umurunda değildir. İşsizliğin acısını ve etkisinin en fazla hissedenler ise gençlerimizdir. Bugün büyük bir bölümünü üniversite mezunu olan gençlerimizin büyük bir kısmı işsizdir. İşini kaybeden ve iş arayan insanlarımızdan, sefalet ücretine mahkûm edilen; asgari ücretli, emekli, dul ve yetimlerimizden yükselen feryat ortalığı sarmıştır” dedi.

Ankara - Recep Gören