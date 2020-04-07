İstanbul'da 20 bin 227 işyeri kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 yılına ilişkin İstanbul’daki reel piyasaların değerlendirildiği Nisan 2020 İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı.

İstanbul’da, 2019 yılında, 47 bin 447 yeni işyeri açılırken, kapanan ve tasfiye edilen işyeri sayısı, 20 bin 227 oldu. İstanbul’dan yapılan ihracatta ilk sırayı Almanya alırken, en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 49,4’ü, toplam ithalatın ise yüzde 52,2’s İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’dan en fazla imalat sanayi ürünü ihraç edilirken, ithalatta ilk sırayı ana metal sanayi aldı. İstanbul - Muhammed Okur

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