İstanbul'da hayat zorlaştıkça zorlaşıyor: Ocak’ta aylık enflasyon yüzde 5’i aştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yenilenen endeksiyle, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksleri’nin Ocak ayı verilerini açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul’da enflasyon aylık olarak yüzde 5,16, yıllık ise 48,40 arttı. Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde, bir önceki aya göre sağlık harcamaları grubunda yüzde 18,82, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 10,95, lokanta ve oteller grubunda yüzde 8,48, eğitim harcamaları grubunda yüzde 8,47, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 7,80, konut harcamaları grubunda yüzde 7,03, çeşitli mal ve hizmetler harcamaları grubunda yüzde 6,92, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, gıda/alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3,90 ve alkollü İçecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış oldu. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubundaysa yüzde 1,62 azalış izlendi. AA

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