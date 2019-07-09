İstanbul marka değeri ile zirvede

Türkiye’de 30 büyükşehir arasında 131,6 milyar dolar marka değeri ile İstanbul ilk sırada yer alırken bunu 35,5 milyar dolarla Ankara, 24,2 milyar dolarla İzmir takip etti.

Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan “TURKEY METROPOL 30” araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi. AA

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