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2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İstanbul’un enflasyonu yüzde 11.79’a çıktı

01 Haziran 2020, Pazartesi 15:00
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından hazırlanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mayıs’ta aylık bazda yüzde 2,16 arttı.

Mayıs’ta Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,97 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon perakende tarafında yüzde 11,79, toptan eşyada ise yüzde 6.83 oldu. Nisan’da İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,04 artış göstermişti. Mayıs 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre ulaştırma harcamalarında yüzde 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve şahsî bakım harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış görüldü.

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