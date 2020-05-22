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22 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

İstanbul yoksullaşıyor

22 Mayıs 2020, Cuma
İstanbul İstatistik Ofisi’nin şehir Yolsulluğu araştırmasında İstanbul’daki hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta yoksun kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi’nin Kent Yolsulluğu araştırması yapıldı. İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hanehalkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon anket yöntemiyle veri toplandı. Araştırmaya göre kredi kartı sahiplerinin yüzde 57’sinin biriken borcu var. T24’ün haberine göre, hanelerin yüzde 33,7’si de borçlu. Borçlanma kanallarında bankalar birinci sırada yer alırken, akraba ve arkadaşa borçlanma oranı yüzde 25’ler civarında.  

Yüzde 47’nin düzenli geliri yok 

Araştırmaya katılan haneler içinde en yüksek paya yüzde 30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı yüzde 5,6 oldu. Hanelerde yer alan kişilerin yüzde 53,5’inin SGK’ya kayıtlı olmadığı, yüzde 47,3’ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü. Hanelerin yüzde 89,3’ünde gelir getirici faaliyette bulunan tek kişi var iken, çocuklu hanelerin yüzde 7’sinde çocuk işçi olduğu kaydedildi. Hanelerde kredi kartı sahipliği oranı yüzde 35,2 iken, kredi kartı sahiplerinin yüzde 57’sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi. Katılımcıların yüzde 5,7’si ise kredi kartı olmamasına rağmen borçlarını ödemeye devam ettiğini belirtti. En fazla bankaya borçlanıldı, ikinci sırada esnaf yer aldı. Hanelerin yüzde 33,7’si birden fazla yere borçlu olduğunu belirtti.

Temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

Katılımcılara ekonomik koşullarını göz önüne aldıklarında bazı temel ihtiyaçlara ne düzeyde erişebildikleri soruldu. Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna % 91,8’i; eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz sorusuna % 94,3’ü; ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz sorusuna % 92,6’sı, evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor/soğutabiliyor musunuz sorusuna ise % 89,6’sı hayır cevabı verdi. Hanelerin % 92,6’sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti. 

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