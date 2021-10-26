Isuzu’dan İsvİçre’ye teslimat

Anadolu Isuzu, toplu ulaşım hizmetleri alanında faaliyet gösteren İsviçreli Eurobus AG şirketine okul servisi olarak hizmet verecek olan Turkuaz midibüsünün teslimatını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu’nun yurtdışında en fazla tercih edilen modellerinden biri olan Turkuaz, İsviçre’li Eurobus AG’nin de tercihi oldu. İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde kullanılacak olan Turkuaz midibüs, hem sürücüsüne, hem de yolcularına en yüksek konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunuyor. Anadolu Isuzu’nun Gebze’deki fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz’ın İsviçre’de turizm, ulaşım servisleri alanında faaliyet gösteren Eurobus AG şirketine teslimatı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi. İstanbul - Erhan Akkaya

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