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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

İşyeri açılışları % 6,2 azaldı

06 Ağustos 2019, Salı 19:30
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1milyon 776 bin 51 olduğunu belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl iş yeri açılışlarının yüzde 6,2 azaldığına söyledi.

Esnaf kepenk kapatıyor

Temmuz sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1milyon 776 bin 51 olduğunu söyleyenTESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilânlara göre, yılın 7 aylık döneminde esnaf ve sanatkâr sayısı 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51 oldu. Türkiye genelinde bu esnaf ve sanatkârlarımıza ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri var” dedi. Yılın ilk 7 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilânlara göre, yılın ilk 7 ayında 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri kapandı. Bu dönemde 49 bin 528 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilânları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri sayısı 25 bin 46 arttı” diye konuştu.

Azalma devam ediyor

Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl iş yeri açılışlarının yüzde 6,2 azaldığına dikkati çeken Palandöken, “Geçen yılın aynı döneminde 144 bin 981 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 17 azalarak 135 bin 964 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 azaldı” şeklinde konuştu. Yılın 7 aylık döneminde iş yeri artışının en çok İzmir’de olduğunu kaydeden Palandöken, “İş yeri açan esnaf ve sanatkârlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkârların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İzmir’de gerçekleşti. İlk 7 ayda İzmir’de iş yeri sayısı 2 bin 913 arttı. İzmir’in ardından İstanbul’da iş yeri sayısı 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa’da bin 550 ve Muğla’da bin 465 arttı. Öte yandan 7 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 311 ile Yozgat, 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum ve 164 ile Mardin oldu” dedi. 

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