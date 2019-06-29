Esnaf kepenk kapatıyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçim sıkıntısı içinde olan ve emeklilikte BAĞ-KUR primleri dolayısıyla sıkıntı yaşayan esnafın mağduriyetini bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

İşçinin, çiftçinin, emeklinin alım gücünün düşmesinin esnafları doğrudan etkilediğini ve ticaret hacminin daraldığını söyleyen Gürer, AVM’lerin şehir merkezlerinde artmasının ise küçük esnafı zora soktuğunu söyledi. Gürer, “Bu yetmezmiş gibi halkın alım gücünün düşmesi esnafa kepenk kapattırmaktadır” dedi. GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA SAĞLANSIN 2000 yılından önce oda ve vergi kaydı bulunan ve iş yeri olan esnafın, BAĞ-KUR’a kayıt yaptırmadığı için emekli olamadığını hatırlatan Gürer, “Geriye dönük borçlanma yoluyla esnafa emeklilik yolu açılmalıdır. Geçmişte bu konuda düzenlemeler yapılmışsa da farklı nedenlerle borçlarını ödeyemeyen esnaflar için bir kez daha bu yol açılmalı ve esnafın emekli olması için gerekli destek verilmelidir. Bir yıllık yapılandırma süreciyle emekliliğin esnafa bir hak olarak yeniden tanınması bu mağduriyetleri giderecektir. Bu konuda vermiş olduğum Kanun Teklifi komisyonda bekliyor. Ayrıca, esnafların ödemekte oldukları primlerin yüksekliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar vardır. Ülkemizde her kesimin artan sorunları yanında esnaflar için de yapılması gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmalıdır” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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