Kamu çalışanları Ankara’ya yürüyecek

Büro Memur-Sen, kamu görevlilerinin çözüm bekleyen problemleri, kamu idaresi tarafından sözleri verilmiş, gecikmesi kangrene neden olabilecek, acil çözüm bekleyen, kamu çalışanlarının tümünü ya da ekseriyetini etkileyen konular için eylem süreci başlattı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, talepleri karşılanıncaya kadar başladıkları planı kademeli olarak sürdüreceklerini söyledi. Uzun zamandır sözü verilen ya da mağduriyeti süren konuları da paylaşan Yazgan, bunların; ‘Birinci dereceye gelmiş devlet memurlarına 3600 Ek gösterge verilmesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen Toplu Sözleşme İkramiyesi’nin yeniden verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, fahiş kira artışları ve yaşanılan hayat pahalılığı karşısında devlet memurlarına kira yardımı yapılması, fazla çalışma ile resmi tatil ve Bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetinin devamının sağlanması’ olduğunu ifade etti.

KİRA YARDIMI YAPILMALI

Açıklamasında hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun özellikle büyükşehirler ve kıyı kentlerinde kamu görevlilerinin istihdam ve görevde tutulmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Yusuf Yazgan, buralarda görev yapanlara Büyükşehir Tazminatı getirilmesi, benzeri olumsuz ekonomik koşulların görüldüğü diğer illere de Kira Tazminatı getirilmesi çağrısında bulundu.

Ankara - Adnan Solmaz