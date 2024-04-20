Kartla harcama durdurulamıyor

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla martta yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 arttı.

Ekonomi yönetimi kredi kartlarındaki kullanımı düşürmek için son zamanlarda çeşitli kısıtlama adımları attı. Ancak maaşı ay sonuna yetmeyen milyonların kartlara yüklendiği ortaya çıktı. Tüm kartlarla Mart ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar lira oldu. İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı yüzde 135 artarak 355 milyar liraya çıktı. Tüm kartlarla martta yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 126 artarak 1 trilyon 181,4 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 991,8 milyar lirası kredi kartlarıyla 167,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,8 milyar lirasıysa ön ödemeli kartlarla yapıldı. Yıllık bazda kredi kartıyla ödemelerde yüzde 138, banka kartıyla ödemelerde yüzde 71, ön ödemeli kartlarla ödemelerde yüzde 157 artış oldu.

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