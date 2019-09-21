Kentsel dönüşümde esnafı da düşünün

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının bütün sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunu belirterek, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, tüm planların ve çalışmaların buna göre yapılması ve kentsel dönüşüm planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, kentsel dönüşüm planlarının bütün sektörler, vatandaşlar ve esnaf için olumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Özellikle büyük şehirlerdeki çok katlı yapılarda da dönüşüme ihtiyaç var. Bir binanın bile yenilenmesi, onlarca kişinin hayatını kurtardığı gibi beraberinde sektörü ve piyasayı da hareketlendirir. Sürekli yeni inşaat alanları ve ihtiyaç fazlası konut yapmak yerine eski yapılar dönüştürülürse ekonomimiz için de olumlu olur. Çok sayıda işsiz de bu çalışmalarda istihdam edilerek ekmek parası kazanır. Öte yandan kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafımız da düşünülmeli. Sitelerde ve bina altlarında bakkal, manav, berber, terzi gibi esnafa yer ayrılmalı.”

İstanbul - Erhan Akkaya