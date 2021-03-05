"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Kentsel dönüşüme 16 milyar lira harcandı

05 Mart 2021, Cuma 14:00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, ülke genelinde yaklaşık 16 milyar lira harcama yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riskli alanlarda yer alıyor. Nüfusun yüzde 71'i ise bu alanlarda ikamet ediyor.

Son bir asırda en son İzmir depremiyle 57 büyük deprem yaşandı ve bu depremlerde 80 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli binaların tespiti yapılarak, buralardan insanların tahliyesini sağlamak ile bu binaların yerine can ve mal güvenliğini sağlayacak uygun, sağlıklı ve güvenli yapıların inşası amacıyla Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hayata geçirildi.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm uygulamaları, "Riskli Yapı" tespiti yapılan yapılar ile Cumhurbaşkanınca ilan edilen "Riskli Alan" ve Bakanlıkça belirlenen "Rezerv Yapı Alanı" olarak yürütülüyor.

Kanun kapsamında, alansal uygulama ile yapısal ve mekansal dönüşümün sağlanmasının yanı sıra yapı malikleri tarafından, risk tespiti yaptırılarak da yeniden yapılanma süreci gerçekleştiriliyor.

Böylelikle, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yerine daha sağlam ve güvenli binalar projelendirilerek inşa ediliyor.

Kentsel dönüşümde sağlanan destekler

Bu çerçevede, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen uygulamalara yönelik, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan bugüne kadar 839 milyon lirası "riskli alan", 3 milyar 792 milyon lirası "riskli yapı" olmak üzere hak sahiplerine 4 milyar 631 milyon lira kira yardımında bulunuldu.

Hak sahiplerinin bankalardan kullandıkları kredilere 151 milyon lira faiz desteği sağlandı.

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyar 225 milyon lira tutarında kamulaştırma yapıldı.

TOKİ, İLBANK ve belediyelere proje karşılığı olarak 9 milyar 629 milyon lira aktarıldı.

Bakanlık tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar, ülke genelinde yaklaşık 16 milyar lira harcama gerçekleştirildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam 1 milyon 500 bin bağımsız birimde ikamet eden yaklaşık 6 milyon vatandaşın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm uygulamalarına devam ediliyor.

Mevzuat düzenlemeleri

Bakanlık, riskli yapıların dönüşümü kapsamında bugüne kadar çok sayıda önemli yasal düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, yarım kalan veya başlanmayan kentsel dönüşüm projesi olmaması ve sürecin durmaması adına tek taraflı fesih dönemi başlatıldı.

Düzenlemelerle müteahhitlik sektörünün disipline edilmesini sağlayan Bakanlık, belediyelere de ilerleme raporu hazırlama zorunluluğu getirdi.

Kentsel dönüşümde müteahhidin borcundan dolayı vatandaşlar mağdur oluyordu. Bu mağduriyetin giderilmesi kapsamında müteahhidin 3. kişilere olan borcundan dolayı vatandaşların taşınmaz mülklerine haciz ve tedbir uygulanmaması sağlandı.

Ayrıca çok acil hareket edilmesi gereken yerlerde yani kendiliğinden çöken veya zemininin kayması, heyelan gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören, riskli yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamalarının Bakanlıkça resen yapmasının da önü açıldı.

Öte yandan Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların ilave inşaat alanı ihdas edilmemesi şartıyla Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre binaların güçlendirilmesi de sağlandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran ve vatandaşlara mali kolaylık getiren başka düzenlemeyle de konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlar için mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde, KDV yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenileyen vatandaşlar için de faiz desteği verilecek kredi miktarları artırıldı. Buna göre, binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşların bankalardan kullanacağı faiz desteği verilecek kredi tutarı, 125 bin liradan 200 bin liraya, toplam kredi tutarı ise 625 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Faiz desteği verilecek bina güçlendirme kredisi tutarı da 50 bin liradan 80 bin liraya çıkarıldı.

Böylece Bakanlık, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için KDV indirimi ve kredi miktarlarını artırarak, deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırmış oldu.

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüreğimiz yandı

    Bitlis Şehitleri dualarla...

    Papa Irak'ta

    Batı Şeria’da alarm zilleri çalıyor

    282 binden fazla İdlibli sivil evine döndü

    Şehitler dualarla...

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Birliği'nin kararlarına tepki

    Tim komutanı Toykuyu'yu arama çalışması devam ediyor

    Myanmar ordusuna ait bazı kanallar YouTube tarafından kaldırıldı

    Helikopter enkazındaki incelemeler devam ediyor

    Selimiye'de sis...

    'İlk bilgilere göre sebep ani değişim gösteren hava şartları'

    Suriye'deki iç savaşın korkunç bilançosu

    Sözde reform uygulamada ihlal

    5 il mercek altında

    ‘Suyumuzu tasarruflu kullanalım’ çağrısı

    TBMM, Uygur soykırımına sessiz kalamaz

    Şimdi adalet arıyor

    Dünyadan Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

    Şehit sayımız 11'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İtirafname
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düşünün ki ne haldeyiz…
    Ahmet BATTAL

    Başkanlık görevine görevli başkana
    Süleyman KÖSMENE

    Kimsenin kalbini yarmak vazifemiz değildir!
    Genel

    Şimdi adalet arıyor
    Faruk ÇAKIR

    İnanan ve güvenen çıkar mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Hadisleri inkâr eden deistlere cevap
    Cevher İLHAN

    Terör örgütüyle “çözüm” akamete uğradı
    Şükrü BULUT

    Komünizm ölmedi, sokaklarımızda dolaşıyor...
    Osman ZENGİN

    İnternetten Nur dersleri ve internet gazete...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.