Kira zamlarında tavan yüzde 65

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti.

Kira artışlarına Haziran 2022’den beri uygulanan yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bundan dolayı kira zamları daha önce olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılacak. Konut ve iş yeri kiralarına tavan zam oranı yüzde 65,07 oldu. Ankara - Anka

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