Kiralara denetim, hukuki düzenleme gelsin

İstanbul’da, ‘Geçinemiyoruz Platformu’ öncülüğünde bir araya gelen kiracılar bir forum düzenledi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, kira artışlarından mağdur olan kiracılar Kadıköy’de bir parkta düzenledikleri forumda “Barınma Haktır” sloganları attılar. ‘Geçinemiyoruz Platformu’ Sözcüsü Cihan Uyanık, kira krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğini belirtip “Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız” derken ortak taleplerini şöyle sıralandı: “Devlet yerel yönetimler eliyle sosyal konutlar yapsın. Yabancı konut yatırımları vergilendirilsin. Yabancıya konut satışındaki teşvikler durdurulsun. Müteahhitlere, şirketlere ve zenginlere değil dar gelirli yoksullara yönelik konut kampanyaları başlatılsın. Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin.” Haber Merkezi

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