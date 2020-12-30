KİT'lerde çalışanların en düşük ve en yüksek temel ücretleri belli oldu

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi.

Buna göre, sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme'de belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek.

Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak.

Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak.

Bu gruba dahil pozisyonlar şu şekilde sıralandı:

"Ajans amiri, amir, asistan hava trafik kontrolörü, atölye şefi, avukat, başeksper, başkontrolör, başmimar, başmühendis, baştabip, baştabip yardımcısı, biyolog, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, eksper, fizikçi, gar şefi, grup başmühendisi, havalimanı müdür yardımcısı, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satınalma uzmanı, mimar. muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, mütercim, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma amiri, şef, şeftren, şehir plancısı, tabip, teknik amir, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, tekniker, tercüman, uzman, uzman tabip, veteriner, YHT makinisti."

İkinci grup için en düşük temel ücret 3 bin 558 lira, en yüksek temel ücret ise 6 bin 112 lira olarak belirlendi.

Bu gruba dahil pozisyonlar ise şöyle:

"AIM memuru, amir yardımcısı, anbar memuru, apron memuru, ARFF memuru, asistan AIM memuru, asistan havacılık bilgi yönetimi uzmanı, başdağıtıcı, başhemşire, başrepartitör, başteknisyen, bilgisayar işletmeni, büro personeli, cer muayene memuru, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, dağıtıcı (PTT), daktilograf, dava takip memuru, dekoratör, eğitim uzmanı, endeks ve faturalama memuru, enformasyon memuru, gişe memuru, grafiker, haberleşme memuru, hareket memuru, havacılık bilgi yönetimi uzmanı, hemşire, hostes, itfaiyeci, kondoktör, konsrüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, köprü operatörü, kütüphaneci, laborant, makinist, memur, merkezi satınalma uzman yardımcısı, muhasebeci yardımcısı, mutemet, öğretmen, pazarlama ve dağıtım memuru, pazarlamacı, pedagog, programcı yardımcısı, psikolog, puantör, raportör, repartitör, ressam, revizör, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, santral memuru, satınalma memuru, satış memuru, sayman, sekreter, stajyer AIM memuru, stajyer hava trafik kontrolörü, stajyer havacılık bilgi yönetimi uzmanı, sürveyan, şef yardımcısı, teknik ressam, teknisyen, temsilci, topograf, tren teşkil memuru, uzman yardımcısı, vagon teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veteriner sağlık teknisyeni, veznedar."

Üçüncü grup için en düşük temel ücret 3 bin 427 lira, en yüksek temel ücret ise 5 bin 404 lira oldu.

Bu gruba dahil pozisyonlar da şöyle:

"Aşçı, bahçıvan, bekçi, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, destek personeli, hayvan bakıcısı, hizmetli, iş makinası sürücüsü, kaloriferci, makasçı, makinist yardımcısı, manevracı, postacı, seyis, şoför, tahsildar, teknisyen yardımcısı."