KKM kamunun üzerinde yük

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 2024 yılı ilk olağan toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, Şimşek yaptığı konuşmada hedeflerinden birisinin “kur korumalı mevduattan çıkış” olduğunun altını çizerken, “KKM Türkiye’de dezenflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Parasal aktarım mekanizmasını bozuyor ve kamunun kullanmadığı bir kaynak, kamunun üzerinde bir yük. Dolayısıyla buradan çıkış bizim hedefimizdir ama piyasaları bozmadan çıkıyoruz. Sabırla, zamanla KKM’den çıkacağız. Çıkış başladı, ağustosa göre gördüğünüz gibi yaklaşık çok ciddi bir düşüş var. Reel olarak düşüş daha yüksek. Dolar bazında da düşüş çok yüksek. Önümüzdeki dönemde devam edecek.” dedi. AA

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