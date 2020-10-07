Konut satışı, pandemiye rağmen 1,4 milyon adet

Kampanyalar ve normalleşme adımları sektöre hareketlilik getirdi.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 25 bin adet konut satıldığını belirterek, “Yıl sonunda ise başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekliyoruz.” dedi.

Akkuş, yıla iyi başlayan konut satışlarının pandemi ve bağlamındaki kısıtlamalar nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında gerilediğini söyledi. Haziranda başlatılan düşük kredili konut kredisi desteğinin, sektörde hayata geçirilen kampanyaların ve normalleşme adımlarının sektöre tekrar hareketlilik getirdiğini dile getiren Akkuş, sadece 3 aylık Haziran-Ağustos döneminde ülke genelinde 590 bin adet konut satıldığını anlattı. Yılın 8 ayında 2019’un aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 42,6’lık artış yaşandığını ve 1 milyon 25 bin adede ulaşıldığını vurgulayan Akkuş, bu dönemde ipotekli konut satışının yüzde 263,7 yükselerek 473 bin 144’e yükseldiğini bildirdi.