Konut satışları yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155’e yükseldi.

Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317’ye çıktı. İstanbul, ağustosta konut satışlarında 19 bin 467 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti. Konut satışının en az olduğu iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan, 116 ile Bayburt olarak sıralandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ağustos 2024’te aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 34,3 arttı. AA

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