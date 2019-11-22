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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Konut satışlarında en fazla artış ve en fazla düşüş hangi şehirlerde?

22 Kasım 2019, Cuma 11:45
Bu yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine göre konut satışlarında en yüksek artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta görülürken, bu kenti yüzde 6,9 ile Bolu, yüzde 6,7 ile Iğdır ve yüzde 3,5 ile Muş takip etti.

Konut satışlarında yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta olurken, düşüşte başı yüzde 30,3 ile Bingöl çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın 10 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla konut satışları yüzde 12,2 düşerek 1 milyon 8 bin 283'e geriledi. Söz konusu dönemde 9 ilde konut satışları artarken, 72 ilde de düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde konut satışlarında en fazla artış yüzde 8,4 ile Bayburt'ta yaşandı. Bayburt'u, yüzde 6,9 ile Bolu, yüzde 6,7 ile Iğdır ve yüzde 3,5 ile Muş izledi. Bayburt'ta 501, Bolu'da 6 bin 387 ve Iğdır'da 1234 konut satıldı.

En yüksek artışın görüldüğü diğer iller ise yüzde 3,3 ile Tokat, yüzde 1,4 ile Şanlıurfa, yüzde 0,4 ile Artvin, yüzde 0,3 ile Nevşehir ve yüzde 0,1 ile Kilis olarak sıralandı.

İstanbul ve Ankara'da düşüş 30 bini aştı

Türkiye'de nüfus açısından en büyük kentlerindeki konut satışlarında yaşanan düşüşler dikkati çekti. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın ve İzmir'de yüzde 10 ve üzerinde düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde konut satış adetleri İstanbul'da 191 bin 456'dan 172 bin 434'e, Ankara'da 111 bin 232'den 97 bin 896'ya, Kocaeli'de 30 bin 165'ten 23 bin 665'e, Aydın'da 28 bin 424'ten 22 bin 838'e ve İzmir'de 63 bin 939'dan 58 bin 509'a geriledi.

AA

Etiketler: konut
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