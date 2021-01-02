Köprülere neye göre zam yapıldı?

TÜİK hesabına göre enflasyon % 14’lerde, politika faizi % 17, 2021 enflasyon hedefi % 10’nun altında ise, köprü ve otoyollara yapılan % 26’lık zam ne anlama geliyor, açıklayabilecek olan var mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyollarına geçiş ücretlerini arttırdı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde geçiş ücreti yüzde 26’lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya çıktı. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yılın ilk günü zamlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde geçiş ücreti yüzde 26’lık zamla 13.25 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) köprü ve otoyollardan yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde geçiş ücretine yüzde 26 zam yapıldı. Buna göre, bu köprülerden otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya çıktı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya yükseldi. Bir diğer Yap İşlet Devret (YİD) projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise ücret 21.90 liradan 27.5 liraya çıktı. Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul - İzmir Otoyolu’nda 2020’de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi. İstanbul - anka

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