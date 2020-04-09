Korona ihracatı da vuruyor

Koronavirüs salgınının küresel ticarette meydana getirdiği şok dalgası, Türkiye’nin ihracatına darbe vuruyor.

Mart’ta yüzde 17,8 düşen ihracatta, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 80’lere varan kayıplar yaşanabilir. Mart ayının ortasından itibaren salgının etkilerini hissetmeye başlayan ihracatçılar, özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ihracattaki daralmanın yüzde 80’lere çıkmasından endişeli. DW Türkçe’nin haberine göre, yakın gelecekte 170 milyar dolarlık dış borç ödemesi bulunan Türkiye’nin ihracat gelirlerini kaybetmesi, ekonomideki kırılganlığı arttıracak. Son 10 yılda ihracatını yaklaşık yüzde 80 artıran Türkiye, 2019 yılını 180 milyar dolar ihracat ile kapatmıştı. Türkiye’nin ihracatında en büyük payı, yüzde 49 ile Avrupa Birliği ülkeleri alıyor. Mart’ta en büyük ihracat pazarları olan Almanya’ya ihracat ise yüzde 13 düştü. Türkiye’nin diğer büyük ihracat pazarlarından olan ve Avrupa’da salgının en çok can aldığı İtalya’ya ihracat yüzde 39 düşerken Fransa’ya yüzde 32, Irak’a yüzde 40 ihracat düşüşü gözlendi.

“Otomotivde düşüş yüzde 80’i bulacak”

Koronavirüs salgınının ihracatta oluşturduğu kayıplardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor. Türkiye otomotiv endüstrisinin başlıca pazarı olan AB ülkelerindeki salgın vak’alarının hızla artması sebebiyle Mart ayında Türkiye’nin otomotiv ihracatı yüzde 28,5 düştü ve 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.