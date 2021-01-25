Koronayla eşitsizlik arttı

Oxfam’ın yayınladığı rapora göre dünya genelinde ekonomik eşitsizlik pandemi döneminde daha da arttı.

Rapor dünyadaki en zengin 10 kişinin 9 aylık servet artışıyla bütün dünyanın aşılanması mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Londra merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam’ın yayınladığı eşitsizlik raporuna göre koronavirüs pandemisi dünya çapındaki ekonomik eşitsizliği büyüttü. Raporda, “Gezegen üzerindeki en zengin 1000 kişi Covid-19 nedeniyle yaşadıkları kayıpları sadece 9 ay içerisinde telafi edebilirken, dünyanın en yoksullarının ekonomik olarak toparlanması on yıldan fazla sürebilir” denildi. Ekonomik eşitsizliğin tüm ülkelerde eş zamanlı olarak şiddetlendiği belirtilen raporda bunun yüz yıl sonra ilk kez gerçekleştiğine dikkat çekildi. Oxfam’ın 79 ülkeden 300 iktisatçının görüşüne başvurarak hazırladığı rapor “Eşitsizlik Virüsü” başlığını taşıyor. Rapor bu yıl ilk kez tamamen dijital olarak düzenlenen Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında kamuoyuyla paylaşıldı.

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