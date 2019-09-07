'Kötü hava' meyve ve sebze ihracatını olumsuz etkiledi

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı, yılın ilk aylarındaki kötü hava koşullarının etkisiyle düşen rekolteden dolayı "fren" yaptı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında, yılın ilk aylarındaki kötü hava koşullarının etkisiyle gerçekleşen rekolte kaybı nedeniyle düşüş yaşandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, ağustos ayında yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki aya göre yüzde 1 düşerek 110 milyon 67 bin dolar oldu. Bu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 18 azalarak 187 milyon 851 bin 681 kilograma geriledi.

Yaş meyve sebze ihracatı ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 1 milyar 206 milyon 905 bin dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracat aynı dönemde yüzde 20 düşüşle 1 milyar 964 milyon 441 bin kilogram oldu.

En fazla ihracatı yapılan ürünler arasında geçen ay değer bazında en büyük kayıp erik ve elmada yaşandı. Sebzelerde ise domates ve kabak listede öne çıktı.