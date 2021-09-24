Kovid-19’un son büyük varyantı olabilir

Eskİ ABD İlâç ve Gıda Dairesi (FDA) yöneticisi Dr. Scott Gottlieb, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının son büyük enfeksiyon dalgası olabileceğini söyledi.

FDA bünyesinde 23 yıl görev yapan Dr. Scott Gottlieb, CNN kanalına yaptığı açıklamada, Delta varyantının ülkenin son büyük enfeksiyon dalgası olma potansiyeli taşıdığına ve Kovid-19’un sorun oluşturmaya devam edebileceğine dikkati çekti. Gottlieb, “Delta dalgası beklenmedik bir gelişme değildi. Başka bir varyant ile mevcut bağışıklık delinmezse, Delta varyantı son büyük enfeksiyon dalgası olacak, ama yaygın bir risk haline gelecek.” ifadesini kullandı. ABD’deki yetişkinlerin yüzde 76’sının en az bir doz aşı olduğuna işaret eden Gottlieb, “Vaka oranlarının düştüğünü ve yayılma hızının yavaşlamaya başladığını görmek için nüfusun yaklaşık yüzde 80 veya 85 oranında aşılanmış olması gerekiyor.” yorumunda bulundu. Eski FDA yöneticisi, özellikle daha soğuk havalar yaklaştıkça Delta varyantının etkisini sürdürebileceğini ve vak’alarda artış yaşanabileceğini vurguladı. AA

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