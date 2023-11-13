Kredi kartı krizi büyüyor

Türkiye’de kredi kartı harcamaları rekor düzeyde artıyor. 2023’ün ilk 10 ayında kredi kartı borçları yüzde 119 artışla 991 milyar liraya çıktı.

Gıda enflasyonu başta olmak üzere fiyat artışları sebebiyle, dar ve orta gelirliler, maaşları yetersiz kaldığından dolayı gündelik hayatlarını sürdürebilmek için kredi kartlarına yükleniyor. Kredi kartı faizlerinin artmasına karşın, kredi kartı harcamaları düşmüyor. Aralık 2022’de bu tutar 452 milyar lira civarındaydı. Gazete Duvar’ın haberine göre, kredi kartı harcamalarındaki bu artış, borç ödememe oranını da etkiliyor. Şu anda borç ödememe oranı yüzde 11.7. Her 100 kişiden 12’si borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü. Bir önceki yıl bu oran yüzde 7.4’tü. Haber Merkezi

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