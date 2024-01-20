Kredi kartı kullanımında rekor üstüne rekor

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, aralık itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon oldu. 2022 Aralık’la kıyaslandığında kredi kartı adedi yüzde 18, banka kartı adedi yüzde 12, ön ödemeli kart adediyse yüzde 26 arttı. Kart sayısıysa 397,2 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralıkta yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978,3 milyar lira oldu. Haber Merkezi

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