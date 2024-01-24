Kredi kartları alarm veriyor

Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor. Geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1,2 trilyon TL’ye yükselen bireysel kredi kartı borçlarına karşı bankacılardan uyarılar peş peşe geliyor. Sektör kaynakları kredi kartlarına yönelik faiz, limit veya taksitte sınırlama bekliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 13 Ocak 2023 haftasında 462 milyar 866 milyon lira düzeyinde olan bireysel kredi kartı hacmi 12 Ocak 2024 haftasında yüzde 157,63 artarak 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Bu artış yaklaşık 729 milyar liralık bir hacim artışı anlamına geliyor. Bankacılar kredi kartında yaşanan hızlı artışa yönelik tedbir alınması gerektiği konusunda uyarılar yaparken, kredi kartı limitleri ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceğini söylüyor. Dünya gazetesinin haberine göre; kartlı ödemelerin 818,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 142,6 milyar TL’sinde banka kartları, 17,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aralık ayı verilerine göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.