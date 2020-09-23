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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kredi talebi azaldı

23 Eylül 2020, Çarşamba 18:20
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile tüketici kredilerindeki vade sınırını 36 aydan 60 aya çıkartmıştı.

4 Eylül 2020 tarihinde yapılan düzenleme ile bu sefer tüketici kredilerinde genel vade sınırının 60 aydan tekrar 36 aya indirildiği açıklandı. Yapılan düzenlemenin tüketiciler üzerindeki etkilerine yönelik analizlerde bulunan online kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’un Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, “Maksimum vadenin 60 aydan 36 aya düşmesi ve bireysel kredi faiz oranlarında yaşanan artışlar sonrası online tüketici kredi başvuruları yaklaşık % 30 azaldı” dedi. 

Vatandaşların % 81’İ maksimum vade seçeceğine yöneliyor

Yeni düzenlemenin ardından kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları kredi aramalarını da mercek altına aldıklarını belirten Ersin Yaşar, “Şirketimiz üzerinden yapılan kredi başvuru- larından hareketle yaptığımız analizlere göre vade değişikliği açıklanmasının ardından kredi ara- malarının % 81’i maksimum vade olan 36 ay olarak yapılmaya başladı. Ayrıca vatandaşların gelirine oranla çekebileceği en yüksek kredi tutarı da maksimum vade kısaldığı için ortalama % 35 azaldı.” şeklinde konuştu. Kredi başvurularındaki düşüşün yıl soruna kadar devam etmesi bekleniyor Tüketici kredi başvurularında yaşanan düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersin Yaşar, “BDDK’nin son olarak açıkladığı haftalık verilerine göre tüketici kredileri tutarı, 11 Eylül ile biten haftada 661 milyar 323 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 233 milyon lirası konut, 10 milyar 312 milyon lirası taşıt ve 374 milyar 777 milyon lirası ise ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

İstanbul - Seyhan Şentürk

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